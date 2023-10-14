الرئيس الفلسطيني يشكر أمريكا لسعيها في تحقيق السلام بالمنطقة

وكالات:

أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "ابو مازن"، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، عن تقديره لجهود الإدارة الأمريكية في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت إن "الرئيس عباس قدم الشكر للرئيس بايدن على اهتمامة ودوره وجهود إدارته في السعي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".

وفي سياق متصل، أكد عباس، أن السلام والأمن في المنطقة يتحقق من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، واستعداد الجانب الفلسطيني للعمل من أجل تحقيق هذ الهدف، وضرورة وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني في ما يجري بقطاع غزة.

وشدد على ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك، والرفض الكامل لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

ودعا إلى ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع.

وأكد الرئيس رفضه الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين، داعيا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين.

وشدد على استعداد الجانب الفلسطيني للانخراط في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، وضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية والحرية والاستقلال لشعب فلسطين في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.