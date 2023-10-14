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BBC

قصف من الأراضي السورية يستهدف إسرائيل.. وجيش الاحتلال يرد

10:42 م السبت 14 أكتوبر 2023

أرشيفية

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وكالات:
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من الأراضي السورية، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في الجولان المحتل.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم قصف المناطق التي انطلقت منها القذيفة الصاروخية.

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