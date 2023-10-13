في اليوم السابع.. أكثر من 100 شهيد فلسطيني في هجمات الاحتلال على غزة
(د ب أ)
دخلت هجمات الاحتلال الإسرائيلي الجوية على قطاع غزة، اليوم الجمعة، يومها السابع، وسط تصاعد قياسي لحصيلة الضحايا.
وأفادت مصادر طبية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، باستشهاد أكثر من 100 فلسطيني، خلال ساعات ليلة الخميس/الجمعة مع تصاعد هجمات إسرائيل على أحياء سكنية.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم الليلة الماضية نحو 750 هدفًا في قطاع غزة، ومن بينها أنفاق تحت الأرض تابعة لحماس ومجمعات ومواقع عسكرية ومنازل لمسؤولين ومستودعات أسلحة وغرف اتصال.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف قطاع غزة بـ6 آلاف قنبلة تزن 4 آلاف طن، بالإضافة إلى استهداف أكثر من 3600 هدف، منذ إطلاقه عملية "السيوف الحديدية" يوم السبت الماضي.
يأتي ذلك وسط تحذير منظمة الصحة العالمية من أن "المستشفيات في غزة تصل نقطة ما قبل الانهيار، ويواجه وصول فرق الطوارئ الطبية إلى الميدان عوائق شديدة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية".
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