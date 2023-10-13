وزيرة الإعلام بحكومة نتنياهو تستقيل من منصبها

وكالات:

تقدمت وزيرة الإعلام في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، جاليت ديستال باستقالتها من منصبها.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلية، أن الكنيست الإسرائيلي صادق على حكومة الطوارئ، طوال مدة الحرب ضد الفلسطينيين بتأييد 66 نائبا مقابل أربعة، بحسب بيان صادر عن البرلمان.

وأدى عضو المعارضة بيني جانتس وأربعة أعضاء من حزبه اليمين كوزراء في الحكومة التي رفض زعيم المعارضة يائير لبيد الانضمام إليها.