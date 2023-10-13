وزيرة الإعلام بحكومة نتنياهو تستقيل من منصبها
وكالات:
تقدمت وزيرة الإعلام في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، جاليت ديستال باستقالتها من منصبها.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلية، أن الكنيست الإسرائيلي صادق على حكومة الطوارئ، طوال مدة الحرب ضد الفلسطينيين بتأييد 66 نائبا مقابل أربعة، بحسب بيان صادر عن البرلمان.
وأدى عضو المعارضة بيني جانتس وأربعة أعضاء من حزبه اليمين كوزراء في الحكومة التي رفض زعيم المعارضة يائير لبيد الانضمام إليها.
سوق مصراوى
-
للقضاء على الحشرات والبعوض.. أفضل صاعق كهربائي بأسعار تبدأ بـ70 جنيهاتفاصيل
-
أحدث مكنسة كهربائية 2023 بخصم حتى 33%تفاصيل
-
تبدأ من 78 جنيها.. أسعار الجوارب الشتوية للنساء قبل بداية فصل الشتاءتفاصيل
-
للرجل والمرأة.. ماكينات إزالة الشعر بأقل من 90 جنيها وخصومات 20%تفاصيل
-
تبدأ من 690 جنيها.. أسعار ماكينات تحضير القهوة مع بداية العام الدراسيتفاصيل
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: