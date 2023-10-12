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BBC

بلينكن: هجمات حماس ضد إسرائيل أسوأ بعشر مرات من هجمات 11 سبتمبر

10:29 م الخميس 12 أكتوبر 2023

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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واشنطن - (د ب أ):

قارن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن هجمات حماس ضد إسرائيل بالهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001.

وقال بلينكن في تل أبيب اليوم الخميس:" إذا نظرت إلى هذا بما يتناسب مع حجم سكان إسرائيل، فإنه يعادل عشر مرات حجم ما حدث في 11 سبتمبر.. هذا هو حجم ذلك الهجوم ومدى تدميره".

وردا على سؤال أحد الصحفيين، قال بلينكن :" بالطبع، هناك اختلاف كبير بين الموقفين. ومن المهم أن نضع ذلك في الاعتبار".

يشار إلى أن هجمات 11 سبتمبر 2001 ، أودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص في كل من نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.

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