كوريا الشمالية تتهم إسرائيل بالتسبب في إراقة الدماء بغزة

بيونج يانج - (ا ف ب)

حملت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إسرائيل مسؤولية إراقة الدماء في قطاع غزة وذلك في أول تعليق على الاشتباكات الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتستمر الثلاثاء الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في محيط غزة، في وقت أعلنت فيه إسرائيل شن غارات جوية مكثفة على القطاع. ووفقًا لآخر الإحصائيات فقد ارتفعت حصيلة القتلى في غزة إلى 687 شهيدًا فيما قتل أكثر من 800 إسرائيلي.