ارتفاع عدد قتلى حريق في ملهى ليلي بإسبانيا إلى 13

مدريد - (د ب أ):

شبت نيران مستعرة بصالات الرقص وحانات ثلاثة نواد ليلية في جنوب شرق إسبانيا، عندما كان العشرات يحتفلون صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.

وقال عمدة مدينة مرسية، خوسيه باليستا: "لقد أصيبنا جميعا بصدمة"، معلنا الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وواصل رجال الإطفاء مهام البحث عن ضحايا في الركام بعد ظهر اليوم الأحد. ولا تستبعد السلطات إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى، إذ لا يزال الكثير مفقودا.

وذكر جهاز الطوارئ الإقليمي أن أربعة أشخاص أصيبوا على الأقل.

ويشير التحقيق الأولي إلى أن النيران قد شبت في أحد النوادي الليلية الثلاثة، وامتدت بعد ذلك إلى الناديين الآخرين.

وأظهرت لقطات مصورة انتشرت على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الإسبانية، النيران وهي تتصاعد من سطح النادي الليلي "تياتر" المؤلف من طابقين، والكائن في مقاطعة لاس أتالاياس بضواحي مرسية.

وذكرت قناة "آر تي في إي" العامة أنه كان بالإمكان رؤية الدخان المتصاعد من على بعد عدة كيلومترات.

وقالت أجهزة الطوارئ والسلطات المحلية إن النيران اندلعت عند حوالي الساعة السادسة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش)، ولم يتم إخمادها حتى الساعة التاسعة صباحا. وفي ذلك الوقت، بدأت فرق الإنقاذ البحث عن ضحايا.

وعبر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في رسالة على منصة "إكس"، تويتر سابقا، عن "تعاطفه وتضامنه مع الضحايا وأسرهم".

ولم يُعرف في البداية سبب اندلاع الحريق أو مكان بداية نشوبه على وجه الدقة.

ويعد الحادث أسوأ حريق لناد ليلي في إسبانيا منذ حوالي 35 عاما.

وفي عام 1990، توفي 43 شخصا في حريق في سرقسطة. وفي عام 1983، توفي 81 شخصا في حرائق اندلعت بملهى ليلي في مدريد قبل أيام قليلة من عيد الميلاد.