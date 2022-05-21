البحرية الإسرائيلية تفتح نيرانها على مراكب صيادين في غزة

رام الله - (أ ش أ):

فتحت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال محافظة غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن زوارق الاحتلال الحربية المتمركزة في عرض بحر القطاع فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر الواحة والسودانية شمال غرب غزة.

وأضافت أن تلك الزوارق فتحت خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين ولاحقتهم على بعد أربعة أميال بحرية وأجبرتهم على مغادرة البحر.