بكين تفرض حجر صحي على جميع سكان مجمع سكني

بكين-(د ب أ)

ذكرت صحيفة "بكين يوث ديلي" أن السلطات في بكين أحالت جميع السكان في مجمع سكني كبير إلى الحجر الصحي بعد اكتشاف 26 حالة إصابة بفيروس كورونا في المجمع.

وأضاف تقرير الصحيفة، نقلا عن إشعار أصدرته قيادة السيطرة على الفيروسات والوقاية منها بمنطقة "نانموفانجشيانج" إنه تم نقل سكان المجمع بمنطقة "تشاويانج" إلى أحد المراكز للإقامة في حجر صحي لمدة سبعة أيام من اليوم السبت، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء .

وأضاف التقرير أنه تم اكتشاف الإصابات أولا في المجمع في 12 مايو الجاري.

وكانت بكين قد عثرت على 70 حالة إصابة جديدة في 20 مايو، بزيادة 62 حالة عن اليوم السابق.

ومازال عدد حالات الإصابة بكوفيد في شنجهاي، التي مازالت بؤرة التفشي في الصين، مستقرة عند 868 ، مقارنة بـ 858 أمس الجمعة.

ولم يتم العثور على أي حالات إصابة جديدة خارج الحجر الصحي الحكومي.