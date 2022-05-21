"تويتر" تطلق تحديثا جديدا لدعم المطورين

كاليفورنيا- (أ ش أ)

أطلقت منصة تويتر Twitter تحديثا جديدا من شأنه تحسين التجربة بشكل كبير داخل تطبيقات تويتر التابعة لجهات خارجية.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن التحديث الجديد يمنح المطورين وصولاً أكبر بكثير إلى الجداول الزمنية.

ويعد هذا التحديث لواجهة API v2 التي تم إطلاقها مؤخرا من تويتر Twitter ، وهي الواجهة التي يستخدمها المطورون للحصول على البيانات، خطوة جديدة، ومشجعة في رحلة Twitter لدعم المطورين بشكل أفضل.

تمنح ميزة API v2 الجديدة للمطورين طريقة "لاسترداد أحدث التغريدات وإعدادات التغريد التي نشرها المستخدم المصادق عليها و الحسابات التي يتابعونها" بعبارة أخرى، يمكن للمطور أن يطلب رؤية البيانات التي يعرضها لك Twitter عندما تقوم بتحميل تطبيق الطرف الأول مع تحديد خيار "أحدث التغريدات" ، بحيث يمكن لتطبيقه إظهاره لك بدلا من ذلك.