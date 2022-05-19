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شبح "غزو العراق" يطارد بوش في خطاب بشأن أوكرانيا (فيديو)

01:39 م الخميس 19 مايو 2022
شبح "غزو العراق" يطارد بوش في خطاب بشأن أوكرانيا (فيديو)

الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن

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(وكالات):

كان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، يتحدث في خطاب له عن الأوضاع التي تشهدها حاليًا أوكرانيا، وقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو البلاد، عندما قام بهفوة قائلًا "الانتخابات الروسية مزورة، يتم سجن الخصوم السياسيين أو تم التخلص من مشاركتهم في العملية الانتخابية، والنتيجة هو غياب المساءلة في روسيا وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق.." قبل أن يصحح كلامه ويهز رأسه قائلا "أقصد لأوكرانيا".

وألقى مازحا باللوم في الخطأ على عمره حيث انفجر الجمهور بالضحك، إذ قال في محاولة لتجاوز الموقف المحرج: "أنا عمري 75 عاما".

وقاد بوش الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق في عام 2003، وادعت إدارته، حينها، أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، قبل أن يثبت كذب تلك الادعاءات.

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