Masrawy logo white

إعلان

الكوابيس تدفع لصوص لإعادة تماثيل قاموا بسرقتها من معبد بشمال الهند

01:32 م الخميس 19 مايو 2022
الكوابيس تدفع لصوص لإعادة تماثيل قاموا بسرقتها من معبد بشمال الهند

الشرطة الهندية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

نيودلهي- (د ب ا)

قالت الشرطة الهندية اليوم الخميس، إن لصوصا قاموا بسرقة 12 تمثالا من معبد بشمال الهند، أعادوا معظمهم ، بسبب معانتهم من الكوابيس التي أحلت بهم بعد حادث السرقة.

وقال راجيف كومار سينج المسؤول بالشرطة المحلية، إنه تم سرقة التماثيل ليلة التاسع من مايو الجاري من معبد بالاجي الذي يعود تاريخه إلى 300 عام في منطقة شيتراكوت في ولاية أوتار براديش.

قال رئيس كهنة المعبد ماهانت رامبالاك داس في الشكوى الذي تقدم بها في الصباح بعد السرقة إن التماثيل، تقدر قيمتها بآلاف الروبيات .

وبعد أسبوع، عثر رامبالاك داس على حقيبة بها 14 تمثالا من بين 16 تمثالا تم سرقتها بالقرب من منزله، ومعها ورقة كتب فيها أن اللصوص كانوا يعانون من الكوابيس منذ أن سرقوا التماثيل.

أفضل أسعار التكييفات

اعرف الاسعار
الشرطة الهندية حادث سرقة الهند راجيف كومار سينج

الخبر التالى:

الصليب الأحمر يرغب في ضمان تواصل مقاتلي ماريوبول مع أقاربهم
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا