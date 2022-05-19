لبنان: قفزة كبيرة بأسعار الوقود والدولار يواصل الارتفاع

بيروت- (أ ش أ)

شهدت أسعار الوقود قفزة كبيرة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع؛ وذلك بالتزامن مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية في السوق وعلى منصة صيرفة الرسمية.

وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان بمقدار 17 ألف ليرة؛ ليسجل 559000 ليرة (قرابة 23.5 دولار للصفيحة) و 569000 ليرة على التوالي، فيما زاد سعر صفيحة المازوت بمقدار 65 ألف ليرة؛ ليسجل 680000 ليرة؛ فيما قفز سعر قارورة الغاز بمقدار 33 ألف ليرة؛ ليسجل 408 آلاف ليرة للقارورة.

وفي المقابل، واصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية على منصة صيرفة التي سجل متوسط السعر في تعاملات الأمس خلالها 23700 ليرة لكل دولار بزيادة 200 ليرة عن متوسط سعر أمس الأول الثلاثاء، فيما اقترب سعر الصرف في السوق من حاجز الـ 31 ألف ليرة للدولار الواحد وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يناير الماضي.

جدير بالذكر أن تسعير البنزين في لبنان يتم على أساس سعر منصة صيرفة، بينما يتم تسعير المازوت على سعر السوق.