بايدن يعرب عن دعمه لـ"الطلبين التاريخيين" من فنلندا والسويد للانضمام للناتو

واشنطن - (د ب أ)

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بطلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأكد التزام حكومته حيال الحلف.

وأعرب بايدن اليوم الأربعاء عن دعمه الصريح لـ "الطلبين التاريخيين"، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى التعاون مع الكونجرس الأمريكي والحلفاء داخل الناتو من أجل " ضم فنلندا والسويد سريعا إلى الحلف الدفاعي الأقوى في التاريخ".

وجاء في البيان الذي نشره البيت الأبيض، نقلا عن بايدن، القول إن الولايات المتحدة ستتعاون- أثناء مراجعة الطلبين- مع فنلندا والسويد من أجل استمرار حالة اليقظة في مواجهة التهديدات الموجهة للأمن المشترك والتصدي للأعمال العدوانية.

يذكر أن بايدن سيستقبل رئيسة وزراء السويد ماجدالينا اندرسون والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في البيت الأبيض في واشنطن غدا الخميس.

وأعلن بايدن أن "الناتو يضمن أمن مليار شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو موحد عن طريق التزامنا المشترك بالمبادئ الديمقراطية ورؤيتنا للسلام والرخاء في أوروبا والعالم أجمع".

وتابع بايدن: "والتزامي حيال الناتو والبند الخامس لا يتزعزع".

تجدر الإشارة إلى أن البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي ينص على أن أي اعتداء مسلح على عضو بالحلف يعد اعتداء على جميع الأعضاء.