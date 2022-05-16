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بايدن يقرر إعادة نشر ما يصل إلى 500 جندي في الصومال

08:40 م الإثنين 16 مايو 2022
بايدن يقرر إعادة نشر ما يصل إلى 500 جندي في الصومال

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن - (أ ش أ):

أعلن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بايدن قرر إعادة نشر ما يصل إلى 500 جندي أمريكي من شرق إفريقيا إلى الصومال، حيث تتطلع الإدارة الأمريكية إلى إعادة إنشاء وجود صغير في البلاد لمواجهة حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة.

وأضاف المسؤول الكبير بالإدارة، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن القوات التي يتم إعادة تمركزها من الدول المجاورة، ستساعد في إقامة "وجود عسكري أمريكي صغير ومستمر في الصومال".

وصرح المسؤول الكبير في الإدارة بأن حركة الشباب نمت لتصبح أكبر فرع عالمي للقاعدة وأفضلها تمويلا .

وأضاف أن قرار ترامب بالانسحاب سمح للمجموعة بأن تصبح أقوى، وزادت وتيرة هجماتها في المنطقة، بما في ذلك ضد الأفراد الأمريكيين.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذه الخطوة تأتي مناقضة لقرار انسحاب القوات الأمريكية من الصومال الذي أمر به الرئيس الأمريكي السابق ترامب في ديسمبر 2020.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة كان لديها 750 جنديًا متمركزين في الصومال في ذلك الوقت، وصاغ ترامب القرار كجزء من جهوده لإنهاء "الحروب الأبدية"، وتم نقل تلك القوات إلى البلدان المجاورة.

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