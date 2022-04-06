صواريخ أسرع من الصوت: اتفاق بريطاني أسترالي أمريكي لتطويرها وتطوير سبل مواجهتها

عواصم عالمية-(بي بي سي):

اتفقت أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة على العمل معا لتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت وسبل مواجهتها.

وأفادت الأنباء باستخدام صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت عدة مرات، لأول مرة في القتال في أوكرانيا الشهر الماضي.

وجاء الاتفاق عقب دعوة بين قادة تحالف دفاع أوكوس، الذي أسس في سبتمبرالعام الماضي.

وأعرب كل من الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ونظيره البريطاني بوريس جونسون عن ترحيبهم بالتقدم الذي انجز حتى الآن في خطة تزويد كانبرا بغواصات تعمل بالطاقة النووية.