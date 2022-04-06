موسكو تعلن عن معارك جديدة ضد القوات الأوكرانية في ماريوبول

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خوض معارك جديدة ضد القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية.

وقال ايجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "النظام" في كييف يتجاهل باستمرار دعوت وقف القتال. يجب على القوات التخلي عن أسلحتها والانسحاب من المدينة عبر الممرات الإنسانية المتفق عليها. وذكر البيان أن كييف ليس لديها أي اهتمام بحماية أرواح جنودها أو السكان في المدينة.

وأضاف كوناشينكوف "ماريوبول يتم تحريرها من القوميين بواسطة وحدات من القوات المسلحة الروسية وجمهورية دونيتسك الشعبية".