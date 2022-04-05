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إسرائيل تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بعد رصد إصابات

01:24 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
إسرائيل تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بعد رصد إصابات

إسرائيل

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تل أبيب- (د ب أ):

أطلقت إسرائيل حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال، في أعقاب اكتشاف حالات إصابة. وتهدف الحملة لوقف تفشي المرض شديد العدوى.

وتم إطلاق الحملة بعد اكتشاف حالة إصابة بالفيروس في طفل يبلغ من العمر أربع سنوات في القدس مطلع آذار/مارس. وتم رصد ست حالات إصابة حتى الآن، واحدة على الأقل منها تظهر عليها أعراض. وكل المصابين لم يحصلوا على تطعيم.

وتعمل وزارة الصحة على فحص مياه الصرف الصحي في مختلف المناطق بحثا عن حالات أخرى، بعد اكتشاف الفيروس في مدن مختلفة.

وبدأت إسرائيل توفير التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال عام 1957. وكانت آخر حالة تم تسجيلها فيها عام 1988، قبل أن تعاود تسجيل حالات الشهر الماضي.

وشلل الأطفال مرض معدٍ ويمكن أن يسبب الشلل وحتى الوفاة، خاصة لدى الأطفال الصغار. وعادة ما ينتشر الفيروس عبر المياه الملوثة .

وأعلنت وزارة الصحة مساء أمس أنه تم إعطاء نحو 20 ألف جرعة من الطعم حتى الآن في إطار الحملة.

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