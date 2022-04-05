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المحكمة الجنائية الدولية تبدأ أول محاكمة عن جرائم الحرب في دارفور

10:59 ص الثلاثاء 05 أبريل 2022
المحكمة الجنائية الدولية تبدأ أول محاكمة عن جرائم الحرب في دارفور

المحكمة الجنائية الدولية

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(بي بي سي):

بدأت المحكمة الجنائية الدولية أول محاكمة عن جرائم الحرب المرتكبة في منطقة دارفور بالسودان قبل نحو 20 عاما.

و ويواجه القائد السابق لميليشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن (الشهير بعلي كوشيب) 31 تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويعد عبد الرحمن أول شخص يمثل أمام المحكمة لتتم محاكمته عن الصراع الذي أودى بحياة 300 ألف شخص.

ويتهم بأنه شارك في الهجمات التي استهدفت مدنيين في دارفور في الفترة ما بين أغسطس2003 ومارس/أذار 2004، وهي الاتهامات التي ينفيها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور.

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BBC

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