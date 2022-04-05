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زيلينسكي: مجرمو الحرب الروس سيواجهون العدالة

05:28 ص الثلاثاء 05 أبريل 2022
زيلينسكي: مجرمو الحرب الروس سيواجهون العدالة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف- (د ب أ):

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم "مجرمي الحرب" الروس المزعومين إلى العدالة.

وقال الرئيس الأوكراني في رسالة مصورة صدرت في ساعة متأخرة من ليل الإثنين/الثلاثاء إن أوكرانيا تعمل مع الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية لضمان التحقيق الكامل في جرائم الحرب في بوتشا وغيرها من المدن الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي أنه يجب محاسبة المسؤولين عن الجرائم.

وأعلنت أوكرانيا أنها انتشلت جثث 410 مدنيين من بلدتي بوتشا وإيربين على مشارف العاصمة كييف عقب انسحاب القوات الروسية.

وتقول أوكرانيا والعديد من القوى العالمية إن الجنود الروس ارتكبوا المذبحة.

وتقول موسكو إنها لا علاقة لها بعمليات القتل ووصفت الصور بأنها "ملفقة".

وتحدث زيلينسكي عن رحلته إلى إيربين وبوتشا، قائلا إنهما "دمرتا ببساطة".

وقال زيلينسكي إنه يخشى أن تحاول القوات الروسية الآن "التستر على آثار جرائمها". ودعا مرة أخرى إلى فرض عقوبات أقوى على روسيا.

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