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لبنان يوقف استقبال طلبات جواز السفر

10:47 ص الجمعة 29 أبريل 2022
لبنان يوقف استقبال طلبات جواز السفر

لبنان

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بيروت-(بي بي سي):

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان التوقف عن إعطاء مواعيد لاستصدار جوازات السفر، بعد نفاد دفاتر جوازات السفر وعدم دفع الدولة مستحقات الشركة التي تؤمن تلك الدفاتر- وبالتالي، العجز عن تجديد العقد معها.

وأوضحت المديرية أن قرار وقف استقبال الطلبات سيستمر حتى تأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة، لكن كل من لديه موعد على المنصة سيتم منحه جواز سفر وفقا للموعد المعطى له سابقاً.

وكان الأمن العام قد شهد منذ العام الماضي طلبا هائلا على جوازات السفر فاق عشرات المرات الطلب في السنوات السابقة، مما جعل فترة الانتظار للحصول على موعد لإجراء معاملات جواز السفر تستغرق أشهرا.

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