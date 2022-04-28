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السعودية ترفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول الخليج

11:42 م الخميس 28 أبريل 2022
السعودية ترفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول الخليج

علم المملكة السعودية

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الرياض - (د ب أ):

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الخميس رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية على حسابها عبر موقع تويتر مساء الخميس أنه يمكن للمواطنين السعوديين السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام بطاقة الهوية الوطنية مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها.

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت في مايو 2021 تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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