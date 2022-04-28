سكرتير عام الناتو: مستعدون لدعم أوكرانيا على المدى الطويل

بروكسل - (أ ش أ):

أكد السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، استعداد الحلف لمساعدة أوكرانيا ضد روسيا على المدى الطويل، في حرب يمكن أن تطول وتستمر لأشهر وسنوات.

وقال ستولتنبرج - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية، اليوم /الخميس/ - "سنواصل ممارسة أقصى قدر من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب من خلال فرض عقوبات، من خلال توفير الدعم الاقتصادي وأيضا الدعم العسكري لأوكرانيا، ونحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين على المدى الطويل".

ولفت إلى أن الوضع في أوكرانيا "هش للغاية" ولا يمكن التنبؤ به لكن هناك احتمال مطلق بأن تستمر هذه الحرب لأشهر وسنوات.