شولتس: ألمانيا يجب أن تستعد لوقف توريد الغاز الروسي

طوكيو- (د ب أ):

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن على بلاده أن تكون مستعدة لاحتمال وقف توريد الغاز الروسي حتى وإن كان من غير الواضح أن هذا الأمر سيحدث.

وقال شولتس في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس إنه " لا يمكن غير التكهن بما إذا كانت الحكومة الروسية ستتخذ قرارا في هذا الصدد وما هو هذا القرار، لكن التكهن أمر قليل المنطق إذ يجب أخذ الاستعداد لذلك" مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في هذا قبل اندلاع الحرب.

كانت روسيا أوقفت توريد الغاز إلى بلغاريا وبولندا أمس الأربعاء بدعوى عدم سداد مدفوعات الغاز بالروبل في الوقت المناسب، وفي المقابل أكدت بولندا وبلغاريا الوفاء بالتزاماتهما.

وقالت الحكومة البلغارية إن كل المدفوعات المطلوبة بموجب العقد تم سدادها في الوقت المناسب.

ولا تزال الحكومة الألمانية تعتمد بقوة على توريدات الغاز الروسية لكنها تسعى بأسرع ما يمكن إلى التحول إلى مصادر أخرى.