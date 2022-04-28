الجيش الأوكراني: الهجمات التي تشنها روسيا على شرق البلاد زادت حدتها اليوم

كييف- (د ب أ):

قال الجيش الأوكراني إن حدة الهجمات التي تشنها روسيا على الجزء الشرقي من أوكرانيا، زادت اليوم الخميس، حيث حذرت الحكومة من وجود تحركات من جانب روسيا والقوات الموالية لها على الحدود مع مولدوفا.

وبحسب هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، فقد زادت القوات الروسية من وتيرة هجماتها في شرق أوكرانيا بشكل كبير. وكتبت على صفحتها على موقع فيسبوك، إن موسكو تقوم أيضا بحشد قوات إضافية بالقرب من مدينة "إيزيوم"، لغرض واضح يتمثل في محاصرة القوات الأوكرانية في الشرق.

جدير بالذكر أنه منذ غزو روسيا لاوكرانيا في 24 من شباط/فبراير الماضي، تم تركيز جزء كبير من العمليات القتالية في منطقتي لوهانسك ودونيتسك اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا بصورة جزئية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال قبل شن الغزو بوقت قصير إنه اعترف باستقلال المنطقتين عن كييف.

ومن جانبه، أعلن حاكم لوهانسك، سيرهي هايداي، الموالي لكييف، على "تليجرام" أن مدينتي ليسيتشانسك وبوباسنا تشهدان دمارا خطيرا، موضحا أن هناك أربعة أشخاص قتلوا، كما أصيب أربعة آخرون، في الهجمات التي شنتها روسيا في منطقة لوهانسك في اليوم الأخير.

وقال هايداي إن الجيش الروسي قام عشرات المرات بقصف أهداف مدنية، من خلال غارات جوية ومدفعية.

وفي الوقت نفسه، تتابع الحكومة الأوكرانية بقلق التطورات في جنوب غرب البلاد بعد ورود تقارير تفيد بوقوع انفجارات في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدوفا.

ونقلت وكالة الأنباء الاوكرانية المستقلة عن المستشار الرئاسي، ميخايلو بودولياك، القول في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء: "لطالما اعتبرنا ترانسنيستريا بمثابة جسر يشكل مخاطر محددة بالنسبة لنا".

وتقع المنطقة الانفصالية بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني.

من ناحية أخرى، نصح عمدة كييف فيتالي كليتشكو، المواطنين اليوم الخميس بشدة، بعدم العودة إلى المدينة في الوقت الحالي.