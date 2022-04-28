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بوتين يحذر: لدينا سلاح لن نتباهى به لكن سنستخدمه

11:22 ص الخميس 28 أبريل 2022
بوتين يحذر: لدينا سلاح لن نتباهى به لكن سنستخدمه

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات:

حذر الرئيس فلاديمير بوتين الأطراف الخارجية من التدخل في الأحداث الأوكرانية وتوعّد برد صاعق، مؤكدا أن روسيا في حال تعرضها لأي تهديد استراتيجي ستستخدم أسلحة لا يمتلكها أي من خصومها،حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقال بوتين في كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس التشريعي في الجمعية الفدرالية الروسية في بطرسبورغ اليوم: "كل القرارت بهذا الشأن جاهزة".

وأضاف: "نمتلك كل الإمكانيات لمثل هذا الرد.. وأدوات لا يمكن أن يتباهى أحد بامتلاكها.. لكننا لن نتباهى بها بل سنستخدمها".

وتابع: "إذا ما أراد أحد من الخارج أن يتدخل في الوضع في أوكرانيا ويخلق تهديدا استراتيجيا وغير مقبول، فردنا سيكون صاعقا، وجميع القرارات بهذا الشأن قد اتخذت".

وجدد بوتين التأكيد على أن كافة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سيتم تحقيقها دون أدنى شك، لضمان أمن دونباس وشبه جزيرة القرم الروسية وعموم روسيا.

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