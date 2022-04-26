بوتين يلتقي جوتيريش لبحث الحرب في أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحرب في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وأظهرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية جوتيريش والرئيس الروسي وهما يجلسان في مواجهة كل منهما الآخر طاولة بيضاوية كبيرة في قاعة قصر مجلس الشيوخ. ويتردد أن المحادثة في الكرملين استمرت حوالي ساعة.

ودعا جوتيريش في وقت سابق إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا خلال المحادثات مع لافروف التي استمرت لعدة ساعات.وطالب أيضا بإنشاء ممرات إنسانية حتى يتمكن السكان في المناطق المحاصرة في الوصول إلى مكان آمن.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن مضمون اللقاء مع بوتين.