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روسيا تعتزم وقف إمدادات الغاز إلى بولندا

09:11 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
روسيا تعتزم وقف إمدادات الغاز إلى بولندا

الغاز الروسي

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وارسو - (د ب أ)

تعتزم روسيا تعليق إمدادات الغاز إلى بولندا بموجب عقد يامال وذلك اعتبارا من غد الأربعاء، في تصعيد كبير بشأن المعركة بين موسكو وأوروبا على إمدادات الغاز الضرورية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن موسكو وأوروبا مستغرقتان في مواجهة بشأن طريقة الدفع مقابل الغاز، ويلوح في الأفق خطر قطع إمدادات الغاز منذ أسابيع.

وقال الكرملين إنه يتعين سداد قيمة الغاز بالروبل، لكن الاتحاد الأوروبي يعتبر هذا انتهاكا للعقوبات، كما يقوي قبضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصورة مرفوضة. وكانت بولندا صاخبة بشكل خاص في مقاومتها.

وتم إخطار شركة الغاز البولندية الرئيسية "بي جي نيج" بأن جميع تدفقات الغاز ستتوقف اعتبارا من غد الأربعاء.

وأصدرت شركة الغاز الروسية العملاقة "جازبروم" تحذيرا مفاده أن بولندا يتعين أن تدفع مقابل إمدادات الغاز اليوم الثلاثاء بالعملة الروسية. وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بما يوزاي 17 % وسط مخاوف من أن تعقب دول أخرى بولندا.

ودعت وزارة المناخ البولندية إلى اجتماع طارئ لمناقشة المسألة.

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