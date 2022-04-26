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واشنطن: مجموعة اتصال دولية لدعم الجيش الأوكراني ستجتمع شهريا

07:55 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
واشنطن: مجموعة اتصال دولية لدعم الجيش الأوكراني ستجتمع شهريا

وزير الدفاع لويد أوستن

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برلين - (د ب ا)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن مجموعة اتصال دولية لدعم الجيش الأوكراني سوف تجتمع شهريا في المستقبل.

وأضاف أوستن "مجموعة الاتصال سوف تكون بمثابة آلية لأمم النوايا الحسنة لتكثيف الجهود وتنسيق المساعدات والتركيز على كسب القتال الدائر اليوم ،والصراعات التي تندلع في المستقبل".

وتابع أوستن أن الهدف هو توفير دعم عسكري طويل الأجل لأوكرانيا فيما بعد الأزمة الحالية.

وأدلى أوستن بهذا التصريح بعد اجتماع مع نظرائه وممثلين عسكريين رفيعي المستوى من نحو 40 دولة، بما في ذلك حلفاء وشركاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في قاعدة رامشتاين الجوية في جنوب غربي ألمانيا وانضم الكثير من المشاركين عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

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لويد أوستن الجيش الأوكراني أوكرانيا

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