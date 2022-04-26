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لاتفيا تحذر من الاستسلام لـ"الابتزاز الروسي" بشأن حرب أوكرانيا

02:05 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
لاتفيا تحذر من الاستسلام لـ"الابتزاز الروسي" بشأن حرب أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

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ريجا- (د ب أ):

رفضت لاتفيا تعليقات أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن خطورة تصعيد الحرب في أوكرانيا.

وغرد وزير خارجية لاتفيا إدجار رينكيفيكس عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "إذا هددت روسيا بالحرب العالمية الثالثة، فإن هذه إشارة واضحة على أوكرانيا تحرز نجاحا".

وقال: "يجب ألا نستسلم للابتزاز الروسي، بل علينا أن نضاعف دعمنا لأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا".

كما أشار الوزير اللاتفي إلى أنه فقط عبر الجهود الحازمة والمتسقة يمكن استعادة القانون والنظام الدوليين.

وكان لافروف أشار في وقت سابق إلى خطر اندلاع الحرب العالمية الثالثة نتيجة الصراع في أوكرانيا. وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي أمس الاثنين: "الخطر شديد وحقيقي ويجب عدم الاستهانة به".

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