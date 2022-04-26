رئيس وزراء اليابان يتفق مع وفد كوري جنوبي زائر على تحسين العلاقات بين البلدين

طوكيو- (د ب أ):

اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووفد أرسله الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، على الحاجة إلى تحسين العلاقات الثنائية التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات بسبب قضايا ترتبط بحقبة الحرب.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أنه خلال لقاء في مكتب رئيس الوزراء الياباني، أكد كيشيدا الحاجة الملحة إلى تحسين العلاقات وسط أجواء دولية سريعة التغير.

وسلم الوفد الزائر رسالة من يون إلى كيشيدا.

وقال كيشيدا: "نظرا لأن النظام الدولي القائم على القواعد مهدد، فإن التعاون الاستراتيجي بين اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ضروري أكثر من أي وقت مضى ... ليس لدينا وقت نضيعه دون تحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية".

وجاءت تصريحات كيشيدا وسط استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين يواجه رئيس الوزراء ويون أيضا تحديات في دول الجوار، من بينها الجرأة المتزايدة من جانب الصين والتهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية.

وقال كيشيدا: "نحن بحاجة إلى حل القضايا العالقة بين اليابان وكوريا الجنوبية"، بما في ذلك العمالة القسرية للكوريين في زمن الحرب، وهي نقطة رئيسية شائكة.

وأكد الوفد برئاسة نائب رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، تشونج جين سوك، أهمية العلاقات الثنائية، وأعرب عن أمله في العمل الثنائي لتحسينها.

وأفاد مصدر حكومي ياباني بأن الوفد، الذي تستمر زيارته لليابان خمسة أيام، حتى بعد غد الخميس، وتأتي قبيل تنصيب يون المقرر في 10 مايو، لم يوجه دعوة إلى كيشيدا لحضور مراسم التنصيب.