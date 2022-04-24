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قسمت فرنسا.. ماكرون يتعهد بمعالجة حالة الغضب والسخط في بلاده

11:50 م الأحد 24 أبريل 2022
قسمت فرنسا.. ماكرون يتعهد بمعالجة حالة الغضب والسخط في بلاده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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باريس - (د ب أ)

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الكثير من المواطنين لم يؤيدونه خلال سعيه لإعادة انتخابه اليوم الأحد، حتى على الرغم من أن الناخبين أعادوه بشكل حاسم للسلطة في جولة الإعادة أمام منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

وقال ماكرون لأنصار مبتهجين عند برج إيفل في باريس مساء اليوم الأحد: "أعلم أن الكثير من زملائنا المواطنين صوتوا لي اليوم لمنع أفكار اليمين المتطرف وليس من أجل دعم أفكاري". وقال: "أعرف أن صوتكم يلزمني للسنوات القادمة".

وفي إشارة للناخبين الذين ساندوا منافسته، قال ماكرون: "الغضب والسخط اللذان دفعهم للتصويت لذلك يجب أن يجدا أيضا استجابة. وهذا سيكون مسؤوليتي ولأولئك الذين يحيطون بي".

وأضاف ماكرون: "لم أعد مرشحا لأي معسكر بعد الآن، لكن الرئيس للجميع".

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