Masrawy logo white

إعلان

زيلينسكي: من يخططون لزيارة أوكرانيا يجب ألا يأتوا بأيد فارغة

12:24 ص الأحد 24 أبريل 2022
زيلينسكي: من يخططون لزيارة أوكرانيا يجب ألا يأتوا بأيد فارغة

فولوديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن القادة الذين يخططون لزيارة أوكرانيا "يجب ألا يأتوا إلى هنا بأيد فارغة".

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات عندما سئل عما يتوقعه من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كييف يوم الأحد، حسبما أفادت شبكة (سي إن إن).

وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في كييف: "لماذا من المهم أن يأتي القادة إلينا؟ سأعطيكم إجابة عملية. لأنهم لا ينبغي أن يأتوا إلى هنا بأيد فارغة. نحن ننتظر ليس فقط الهدايا أو الكعك. نتوقع أشياء محددة وأسلحة محددة".

وأضاف "لهذا السبب سنكون قادرين على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أو جزء من حزمة التسلح التي اتفقنا عليها من قبل. ولهذا السبب أعتقد أن هذه إشارة إيجابية".

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا روسيا

الخبر التالى:

تبون: الجزائر تمتلك احتياطي من الحبوب يكفي 8 أشهر
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.."الأتوبيس اتعجن".. اللقطات الأولى لحادث حافلة معتمرين بينهم مصريين بالسعودية "صور"
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا