واشنطن تعلن تسليم أوكرانيا طائرة مسيرة صنعتها خصيصا للجيش الأوكراني

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة طورت طائرة مسيرة خصيصا للجيش الأوكراني.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي اليوم الخميس أن "سلاح الجو أسرع في تطوير هذه الطائرة خصيصا استجابة للمتطلبات الأوكرانية".

ومن المنتظر تسليم أوكرانيا أكثر من 120 طائرة مسيرة، طراز باسم "فينيكس جوست" (شبح العنقاء) في إطار حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي خصصتها الحكومة الأمريكية لأوكرانيا وقيمتها 800 مليون دولار.

وأضاف كيربي أن استخدام الطائرة المسيرة يتطلب حدا أدنى من التدريب " وسنعمل على إجلاء متطلبات التدريب بشكل مباشر مع القوات المسلحة الأوكرانية".

وذكر كيربي أن الطائرة الجديدة تشبه الطائرة المسيرة المسلحة المعروفة باسم "سويتش بليد" وهي طائرة مسيرة صغيرة تنطلق في البداية بدون هدف ويمكنها التحليق فوق الأرض لفترة طويلة لكي تتربص بهدف، ثم مهاجمته بعد ذلك بشكل محدد وبعد ذلك تقوم بتدمير نفسها.

وكانت الولايات المتحدة قدمت بالفعل طائرات "سويتش بليد" لأوكرانيا.

وقال كيربي إن "فينيكس جوست" تمتلك قدرات مماثلة، لكنه المسيرتين ليستا متشابهتين بالضبط.

ولم يدل كيربي بمزيد من المعلومات عن إنتاج المسيرات الجديدة واكتفى بالقول إن سلاح الجو الأمريكي طورها بالتعاون مع شركة افيكس ايروسبيس للفضاء والطيران.

من جانبه، قال مسؤول رفيع في البنتاجون إنه لا يمكنه القول كيف تم التوصل إلى اسم هذه الطائرة الجديدة لكنه رأى أنها مثال جيد على كيفية التكيف مع احتياجات أوكرانيا في الزمن الحقيقي.