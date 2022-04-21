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ماكرون يعتزم القاء خطاب النصر ببرج إيفل حال فوزه في الانتخابات الرئاسية

04:01 م الخميس 21 أبريل 2022
ماكرون يعتزم القاء خطاب النصر ببرج إيفل حال فوزه في الانتخابات الرئاسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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باريس- (أ ش أ):

اختار الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته "إيمانويل ماكرون" برج إيفل في "حديقة شامب دي مارس" بالدائرة السابعة لإلقاء خطاب النصر وذلك حال فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة الاحد القادم (24 أبريل الجاري) .

وذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس أنه في حالة وجود مشكلة فنية ، توجد خطة احتياطية حيث يمكن للرئيس المنتهية ولايته ماكرون القاء خطابه من قصر "ليزانفاليد" بالدائرة السابعة في باريس ولكن هذا الخيار غير مفضل .

يذكر أنه في عام 2017، بنهاية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية وإعلان فوزه رئيسا للجمهورية، القى الرئيس ماكرون خطاب الفوز من متحف اللوفر.

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