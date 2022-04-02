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دبابات تعبر نهر إلبه في تدريب للجيش الألماني شرقي البلاد

08:09 م السبت 02 أبريل 2022
دبابات تعبر نهر إلبه في تدريب للجيش الألماني شرقي البلاد

الجيش الألماني

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برلين - (د ب أ)

أجرت قوات الجيش الألماني اليوم السبت تدريبا على عبور نهر إلبه بالمركبات الثقيلة في ولاية ساكسونيا- أنهالت شرقي ألمانيا.

ومرت دبابات ومركبات أخرى عبر نهر إلبه على جسر عائم بين شونهاوزن وتانجرمونده في شتيندال شمالي الولاية.

وتمت المناورة في إطار تدريب "فيتن سورد" الذي من المقرر أن يستمر عدة أيام في مركز تدريب القتال التابع للجيش في منطقة ألتمارك.

وذكر الجيش الألماني أن المجموعة القتالية معدة لقوات رد الفعل السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

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