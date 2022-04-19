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زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية يناقشان زيادة المساعدات الأمنية

11:19 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية يناقشان زيادة المساعدات الأمنية

فولوديمير زيلينسكي

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أوكرانيا - (أ ش أ)

بحث رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين زيادة المساعدة الأمنية لأوكرانيا في الحرب ضد الروس ومسألة الإعمار بعد الحرب.

وكتب زيلينسكي في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أوردته وكالة "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "أبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتقديم الاستبيان المكتمل - وهي خطوة مهمة نحو عضوية الاتحاد الأوروبي. بحثنا زيادة المساعدات الأمنية لأوكرانيا في مواجهة عدوان روسيا. وناقشنا أيضا الإعمار بعد الحرب. نحن نقدر دعم الاتحاد الأوروبي".

وذكرت وكالة "يوكرنفورم"، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - خلال زيارة كييف في 8 أبريل الجاري - سلمت استبيانًا لوضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وفي 18 أبريل، سلم زيلينسكي الجزء الأول من الاستبيان المكتمل إلى رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا ماتي ماسيكاس.

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