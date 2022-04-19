20 مليون شخص في القرن الأفريقي يواجهون أزمة جوع

نيروبي - (د ب أ)

يواجه حوالي 20 مليون شخص في القرن الأفريقي أزمة انخفاض معدل هطول الأمطار إلى أقل من المتوقع خلال الشهر الأول من موسم الأمطار.

و حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من أنه في الوقت ذاته وصل 4 % فقط من المساعدات التي تحتاجها المنطقة منذ فبراير الماضي.

وتعاني مناطق الصومال وإثيوبيا وكينيا بالفعل من الجفاف بسبب عدم توفير ثلاثة مواسم مطيرة كميات كافية من المياه.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن الأزمة في المنطقة تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى زيادات غير مسبوقة في تكلفة الغذاء والوقود.

وتابع البرنامج أن الصومال تعتبر الأكثر تضررا وقد تواجه مجاعة إذا لم تهطل الأمطار بشكل كاف ولم تصل المساعدات الإنسانية. ويمكن أن يعتمد حوالي 6 ملايين شخص على المساعدات الغذائية قريبا.

وأضاف البرنامج أنه في جنوب إثيوبيا، يعاني حوالي 2ر7 مليون شخص من أسوأ موجة جفاف منذ عام 1981. وفي كينيا، يحتاج حاليا 1ر3 مليون شخص إلى مساعدات غذائية.