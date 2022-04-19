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القنصل المصري في دبي: العلاقات بين مصر والإمارات تاريخية ومتميزة في كل المجالات

05:49 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
القنصل المصري في دبي: العلاقات بين مصر والإمارات تاريخية ومتميزة في كل المجالات

مصر والإمارات

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الإمارات - (أ ش أ)

قال قنصل عام جمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية السفير أشرف الديب، إن العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات علاقات تاريخية ومتميزة في كل المجالات وتمثل نموذجا مهما في إطار المصالح المشتركة، والتوافق في الرؤى، وإدراك البلدين للمصير المشترك.

وأشاد السفير أشرف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بالمبادرات الإنسانية الرائدة للإمارات وأهمها مبادرة المليار وجبة برعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي تراعي الظروف الراهنة والوضع الإنساني والمعيشي في بعض مناطق دول العالم.

ولفت السفير أشرف إلى أن الإمارات من الدول المُلهمة في مجالات التسامح والتعايش السلمي في ظل احتضانها كل الثقافات والجنسيات، وأن هناك أوجه تشابه بين البلدين فيما يخص الاستعداد والاحتفاء بالشهر المبارك وأبرز تلك العادات والتقاليد هي تزيين الأماكن العامة والبيوت والمساجد وفانوس رمضان علاوة على مدفع رمضان وهو موجود في دولة الإمارات وأيضا في مصر منذ قديم الزمن.

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