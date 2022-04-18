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الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا لإجلاء المدنيين

08:48 م الإثنين 18 أبريل 2022
الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا لإجلاء المدنيين

أنطونيو جوتيريش

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نيويورك - (أ ش أ):

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين إلى وقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا، بهدف السماح بإجلاء المدنيين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك - في إفادة صحفية أوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - إن الأمين العام يدعو أطراف النزاع في أوكرانيا، إلى وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بإنشاء ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال.

وفي سياق متصل، لفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث اليوم إلى أنه اقترح أن يتفق الطرفان، الأوكراني والروسي، على اجتماع بشأن القضايا الإنسانية.

وقال جريفيث - الذي زار موسكو وكييف قبل ذلك، خلال مؤتمر صحفي - "طلبت من الطرفين الاتفاق على اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة القضايا الإنسانية، عبر الفيديو أو بشكل شخصي".

وكان غريفيث قد أكد، يوم 5 أبريل الجاري، أنه تلقى تطمينات من المسؤولين الروس للنظر في إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا للسماح بدخول مساعدات إنسانية وفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين.

يذكر أنه خلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.

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