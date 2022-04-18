صربيا: التهديدات بوجود قنابل لن توقف الرحلات الجوية التي تربط روسيا بأوروبا

بلجراد - (د ب أ)

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم الاثنين، إن الخطوط الجوية الصربية المملوكة للدولة ستواصل رحلاتها إلى روسيا لأنها "مسألة مبدأ" حتى في الوقت الذي أصبحت فيه الرحلات الجوية غير مربحة بسبب التهديدات المتكررة بوجود قنابل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن فوتشيتش قوله في مقابلة على الهواء مباشرة مع تلفزيون "بينك تي في" إن كل رحلة جوية متجهة إلى روسيا تقريبا، تلقت تهديدات

مجهولة المصدر منذ أن أغلقت معظم أوروبا مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية مما تسبب في تأخيرات أو مطالبة الطائرات بالعودة إلى مطارها الأصلي لإجراء فحوصات أمنية.

يشار إلى أن صربيا من بين الدول الأوروبية القليلة التي لم تنضم إلى العقوبات الدولية ضد روسيا ،حليفها التقليدي، لغزوها أوكرانيا، حيث تواصل طائراتها رحلاتها إلى موسكو وسان بطرسبرج.

وفي أوائل مارس الماضي، ضاعفت الخطوط الجوية الصربية رحلاتها إلى روسيا بسبب زيادة الطلب عليها في أعقاب المقاطعة، لكنها عادت لاحقا بعد الانتقادات إلى جدولها المعتاد قبل الحرب.

واشتكى فوتشيتش آنذاك من أن شركات الطيران في دول تركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر التي تسافر إلى روسيا لم تخضع لنفس التدقيق.