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كييف: وصول الأسلحة يستغرق وقتا طويلا ونحتاجها الآن وليس بعد شهر

07:05 م السبت 16 أبريل 2022
كييف: وصول الأسلحة يستغرق وقتا طويلا ونحتاجها الآن وليس بعد شهر

الجيش الأوكراني

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وكالات:

انتقدت الحكومة الأوكرانية، تأخر وصول الأسلحة إلى البلاد، لافتة إلى أنها تستغرق وقتا طويلا جدا.

وقال مستشار للرئيس الأوكراني، إن كييف "تحتاج إلى السلاح الآن وليس بعد شهر".

وكانت أوكرانيا أعلنت أن هناك نحو 700 جندي أوكراني وأكثر من ألف مدني مازالوا حاليا في الأسر لدى روسيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها وزيرة إعادة الاندماج للأراضي المحتلة مؤقتا إيرينا فيريشوك للتليفزيون الوطني وأوردتها وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم السبت.

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