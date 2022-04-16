Masrawy logo white

إعلان

انقلاب قارب مهاجرين قبالة ليبيا وسط مخاوف بشأن وفاة 29 شخصا

05:22 م السبت 16 أبريل 2022
انقلاب قارب مهاجرين قبالة ليبيا وسط مخاوف بشأن وفاة 29 شخصا

المنظمة الدولية للهجرة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

طرابلس - (د ب أ)

قالت منظمة الهجرة الدولية اليوم السبت إن تسعة وعشرين شخصا فقدوا ويفترض أنهم لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب يق مهاجرين قبالة ليبيا.

وأضافت المنظمة أن القارب الخشبي كان يقل نحو 35 مهاجرا عندما انقلب أمس الجمعة قبالة مدينة صبراتة الليبية.

وتم انتشال جثث ستة أشخاص. وأفادت المنظمة بمقتل أو فقدان ما لا يقل عن 53 مهاجرا قبالة ليبيا هذا الأسبوع.

وأصبحت ليبيا طريقا رئيسيا لعبور المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر منذ اندلاع الفوضى في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بعد أحداث عام 2011 التي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي.

ولسنوات، حذرت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مرارا من أن المهاجرين في ليبيا معرضون لخطر التعذيب والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
منظمة الهجرة الدولية ليبيا طرابلس

الخبر التالى:

"الصحفيين العرب" يدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
موعد أذان مغرب..15 رمضان.. ودعاء الإفطار
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا