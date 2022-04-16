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رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة استمرت 6 أشهر

11:30 ص السبت 16 أبريل 2022
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة استمرت 6 أشهر

رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة استمرت

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بكين - أ ش أ

عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى الأرض، اليوم السبت، على متن كبسولة العودة للمركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-13" بعد أن أكملوا مهمتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إن الرواد الثلاثة، أعضاء الفريق الثاني الذي تم إرساله إلى المدار لبناء المحطة الفضائية، أكملوا مهمتهم التي استغرقت ستة أشهر.

وهبطت كبسولة العودة بسلام بمنطقة "منغوليا الداخلية" ذاتية الحكم في شمالي الصين، وعلى متنها رواد الفضاء: "تشاي تشي قانغ، ووانغ يا بينغ، ويه قوانغ فو".

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