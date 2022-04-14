Masrawy logo white

إعلان

الجزائر لم تسجل أية حالة وفاة بكورونا لليوم الـ 22 وإصابتان جديدتان خلال 24 ساعة

11:59 م الخميس 14 أبريل 2022
الجزائر لم تسجل أية حالة وفاة بكورونا لليوم الـ 22 وإصابتان جديدتان خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

الجزائر - (أ ش أ):

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم الثاني والعشرين على التوالي، وتسجيل إصابتين جديدتين خلال 24 ساعة.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية - في بيان اليوم - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٧٣٣ حالة، من بينها إصابتين اثنتين ، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣٢٩ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة ، فيما يتواجد حاليا مريضا واحدا في العناية المركزة، مشيرة إلى أن ٤٧ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل بها أي حالة إصابة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

هذا المحتوى من

Asha

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
الجزائر فيروس كورونا كوفيد 19
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا