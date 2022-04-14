الجزائر لم تسجل أية حالة وفاة بكورونا لليوم الـ 22 وإصابتان جديدتان خلال 24 ساعة

الجزائر - (أ ش أ):

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم الثاني والعشرين على التوالي، وتسجيل إصابتين جديدتين خلال 24 ساعة.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية - في بيان اليوم - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٧٣٣ حالة، من بينها إصابتين اثنتين ، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣٢٩ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة ، فيما يتواجد حاليا مريضا واحدا في العناية المركزة، مشيرة إلى أن ٤٧ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل بها أي حالة إصابة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.