دول ومنظمات تتعهد بضخ 4.8 مليار دولار للدول منخفضة الدخل لمواجهة كورونا

مصر - (أ ش أ)

تعهد المجتمع الدولي بضخ مبلغ إضافي قدره 4.8 مليار دولار أمريكي لمساعدة البلدان منخفضة الدخل لبناء قدرات الاستجابة لجائحة كورونا(كوفيد-19).. فرغم الجهود المبذولة إلا أنه لا يزال نقص التمويل يمثل عقبة رئيسية في مكافحة الجائحة.

وأوضح بيان صادر عن التحالف العالمي للقاحات (جافي)، عقب قمة نظمتها غانا والسنغال وألمانيا وإندونيسيا أن المانحون تعهدوا بضخ 1.7 مليار دولار أمريكي، يتم استخدامها لتغطية التزامات التحالف العالمي للقاحات والتحصين.. فيما يساهم بنك الاستثمار الأوروبي والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية بمبلغ 2.1 مليار دولار أمريكي، ويساهم البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار الأوروبي بمليار دولار أمريكي، بينما سيأتي المزيد من الأموال من البلدان والمؤسسات التي لم تعلن بعد عن التزامها، حسبما جاء في البيان.

أضاف البيان أن الأموال ستساعد البلدان منخفضة الدخل على سد فجوة اللقاحات، وضمان الوصول إلى لقاحات جديدة وتقديم دعم إضافي للبلدان التي تخطط للحصول على اللقاحات بمفردها.

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) خوسيه مانويل باروسو "هذا الوباء لم ينته بعد، فبينما لا تزال هناك فجوات في التغطية، فإنه سيستمر في إحداث الضرر بين الأفراد والمجتمعات والاقتصادات. إن تحقيق العدالة هو مفتاح كسر الجائحة الآن".

وشدد على ضرورة أن تسهم مبادرة التحالف العالمي للقاحات والتحصين الجديدة في تعزيز قدرة اللقاحات في إفريقيا، من خلال آلية شراء اللقاح وتوزيعه (كوفاكس) حيث قام التحالف بتوزيع أكثر من 1.2 مليار لقاح على البلدان، إضافة إلى تلقي 6 دول التكنولوجيا اللازمة لإنتاج لقاحات الحمض النووي الريبي، في خطوة لتعزيز الإنتاج المحلي للقاحات.