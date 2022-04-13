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ماكرون: بوتين مصاب بجنون العظمة ولا يريد إيقاف الهجوم

12:13 ص الأربعاء 13 أبريل 2022
ماكرون: بوتين مصاب بجنون العظمة ولا يريد إيقاف الهجوم

إيمانويل ماكرون

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باريس - (د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمجلة "لوبوان" الفرنسية الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرار الهجوم على أوكرانيا مدفوعا بالاستياء من الغرب وجنون العظمة،وأدى مرض كوفيد-19 إلى تفاقم حالة شعور بوتين بالعزلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكرون قوله إن بوتين "وجد نفسه في سوتشي لعدة أشهر ، وحبس نفسه"، متوقعا أن بوتين لن يوقف هجماته ويحتاج لنصر عسكري قبل 9 مايو، يوم احتفال روسيا بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وشدد الزعيم الفرنسي على أنه سيستمر في الحديث مع نظيره الروسي لتحذيره من مخاطر استمرار دورة العنف.

كان ماكرون ،الذي أجرى العديد من الإتصالات الهاتفية مع بوتين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قد أكد عزمة مواصلة هذه الإتصالات بهدف أقناع الرئيس الروسي بوقف العملية .

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