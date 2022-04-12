كييف: اعتقال سياسي أوكراني موالي لروسيا في عملية خاصة

وكالات

‏أعلنت السلطات الأوكرانية مساء الثلاثاء، عن اعتقال السياسي الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور مدفيدتشوك في عملية خاصة.

ونشر الرئيس الأوكراني فلودومير ‏زيلينسكي، عبر تطبيق "تليجرام" صورة للسياسي الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور مدفيدتشوك مكبل اليدين.

والمعارض الأوكراني فيكتور مدفيدتشوك، هو زعيم "منصة المعارضة من أجل الحياة"، وهو أكبر حزب معارض في أوكرانيا.

ووضعته أوكرانيا في وقت سابق قيد الإقامة الجبرية، لكنه نجح في الهروب بعد ثلاثة أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.