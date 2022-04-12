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‏أوكرانيا: موقفنا من المفاوضات مع موسكو لم يتغير رغم تعليقات المسؤولين الروس

08:03 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
‏أوكرانيا: موقفنا من المفاوضات مع موسكو لم يتغير رغم تعليقات المسؤولين الروس

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وكالات

‏أكدت أوكرانيا الثلاثاء، أن موقفها من المفاوضات مع موسكو لم يتغير رغم تعليقات المسؤولين الروس، حسبما ذكرت "العربية".

ووصفت كييف المفاوضات مع موسكو بأنها "صعبة للغاية" للوصول إلى تحقيق السلام.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتبر في وقت سابق من الثلاثاء، أن المفاوضات مع أوكرانيا وصلت إلى حائط مسدود، مؤكدًا على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها دون أي شك، مشيرًا إلى أن صدام موسكو مع القوى المناهضة لها في أوكرانيا، كان حتميًا.

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