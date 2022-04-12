إلغاء زيارة للرئيس الألماني لكييف لعدم رغبة الجانب الأوكراني

وارسو - (د ب أ)

أُلْغِيَتْ رحلة كان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير القيام بها إلى العاصمة الأوكرانية كييف لأنه يبدو أنه ليس موضع ترحيب من الجانب الأوكراني.

وخلال زيارته الحالية للعاصمة البولندية وارسو، قال شتاينماير اليوم الثلاثاء إن الرئيس البولندي اندريه دودا اقترح في الأيام الماضية أن يتوجه كلاهما بصحبة رؤساء دول البلطيق ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا إلى كييف "من أجل وضع وإرسال إشارة قوية للتضامن الأوروبي المشترك مع أوكرانيا".

وأضاف شتاينماير :" كنت مستعدا لذلك، لكن يبدو- كما لاحظت- أن هذا الأمر ليس مرغوبا في كييف".

كانت صحيفة "بيلد" أول من أورد تقريرا عن إلغاء الزيارة.

كان السفير الأوكراني في ألمانيا اندري ميلنيك أعلن مطلع الأسبوع الجاري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أوكرانيا تنتظر زيارة المستشار أولاف شولتس أكثر من زيارة شتاينماير لافتا إلى أن زيارة الرئيس الألماني ستكون ذات طابع رمزي وحسب " والأفضل أن يأتي المستشار أو أعضاء آخرون من الحكومة الألمانية ممن يتخذون قرارات ملموسة بشأن مزيد من الدعم الكبير لأوكرانيا".

وتطالب أوكرانيا ألمانيا بتوريد أسلحة ثقيلة مثل الدبابات وقطع المدفعية.

كان شتاينماير ألمح يوم الجمعة الماضي إلى أنه يخطط لزيارة أوكرانيا " وبطبيعة الحال أفكر في متى يكون الوقت المناسب لزيارتي التالية في كييف". غير أن هذه الخطط لم تعد قائمة.

يأتي ذلك على الرغم من أن الكثير من كبار الساسة الغربيين قابلوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي في كييف؛ وهؤلاء هم زعماء بولندا وبريطانيا والنمسا والتشيك وسلوفينيا وسلوفاكيا بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين التي زارت كييف يوم الجمعة الماضي.